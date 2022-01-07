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Протесты в Казахстане

Токаев: террористы численностью 20 тыс. совершили минимум шесть волн атак в Алма-Ате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Террористы нападали в Алма-Ате шестью волнами, их общее число 20 тысяч. Об этом написал в пятницу в "Твиттере" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Бандиты и террористы были хорошо обучены, организованы, и ими командовали из специального центра. Некоторые из них говорили не на казахском языке, - написал президент. - Было как минимум шесть волн атак террористов в Алма-Ате, их общее число 20 тысяч".

Власти Казахстана продолжат обеспечивать безопасность диппредставительств и иностранных компаний на фоне беспорядков в стране, сообщил Токаев.

"Казахстан продолжит обеспечивать безопасность и защиту иностранных дипломатических представительств, а также персонала и имущества иностранных компаний и инвесторов", - написал он на своей странице в "Твиттере".

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПротесты в Казахстане
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