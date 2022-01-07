Ситуация в Казахстане нормализуется после выступления Токаева. Последние события в стране

МОСКВА, 7 января /ТАСС/. Обстановка в городах Казахстана в пятницу нормализуется после нескольких дней беспорядков, переросших в кровопролитные столкновения с сотрудниками силовых структур. В середине дня к согражданам обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который предупредил, что военным отдан приказ "открывать огонь на поражение без предупреждения", и исключил возможность переговоров с "вооруженными и подготовленными бандитами".

Власти республики вводят в крупных городах жесткие меры безопасности, приступили к выполнению задач миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Продолжаются контакты стран ОДКБ на высшем уровне, кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко переговорил с Нурсултаном Назарбаевым, который до 5 января возглавлял Совет безопасности Казахстана.

ТАСС собрал основную информацию об обстановке в Казахстане к этому часу.

Стрельба стихает

Наиболее сложная обстановка по-прежнему наблюдается в Алма-Ате. Однако стрельба в центре города ближе к вечеру стала менее интенсивной, передал корреспондент ТАСС.

Площадь Республики занята военными, которые стреляют в воздух при приближении людей. В районе площади днем оставались расстрелянные ночью машины с убитыми людьми в салоне. Улицы в этом районе периодически патрулируют бронетранспортеры.

Магазины почти во всей Алма-Ате закрыты, а те, что открыты, принимают только наличные, так как терминалы оплаты не работают. К работающим банкоматам выстраиваются очереди, люди жалуются на нехватку продуктов.

У аэропорта дежурят военные и полиция, они активно задерживают подозрительных лиц. Автозаправочные станции не работают, машин в городе стало значительно меньше, таксопарки закрываются из-за нехватки топлива.

В столице и регионах

В Нур-Султане ситуация относительно спокойная, в центральной части города в течение дня было достаточно много автомобилей, работал общественный транспорт, передал корреспондент ТАСС.

Как сообщил телеканал "Хабар-24", жители столицы объединяются в народные дружины, чтобы помочь полиции в охране порядка и важных государственных объектов. На данный момент в составе дружин несколько сотен человек.

В административном центре Алма-Атинской области городе Талдыкоргане, где в пятницу вооруженные люди безуспешно попытались захватить следственный изолятор, обстановка стабилизируется, сообщил "Хабар-24". Под усиленной охраной находятся все социальные объекты, идет патрулирование улиц, движение транспорта приостановлено, закрыты крупные супермаркеты и аптеки.

Ситуация в городе Семей Восточно-Казахстанской области также взята под контроль. По информации телеканала, в город прибыл аким области, который встретился с руководителями крупных предприятий и банков.

Коммунальные службы Шымкента, где, по данным телеканала "Хабар-24", погибли более 60 человек, начали устранять последствия беспорядков. Местные власти заявляют, что ситуация стабилизируется, массовых скоплений людей и мародерства сегодня в городе не зафиксировано.

В Атырау, по информации телеканала, задержаны более 100 участников беспорядков. Власти сообщают, что ранения получили 35 сотрудников полиции. Центральная площадь Атырау опустела, жители разобрали установленные там ранее палатки.

В Атырауской области установили блокпосты и усилили охрану стратегических объектов, однако в целом ситуацию описывают как стабильную: работают рынки и общественный транспорт.

В городе Тараз Жамбылской области увеличен интервал комендантского часа, теперь он действует с 19:00 до 07:00, в остальной части региона введен красный уровень опасности.

Усилены меры безопасности в Кызылординской области, хотя обстановка там, как сообщил "Хабар-24", штатная. В городе ведется подсчет нанесенного в ходе беспорядков ущерба.

Под охраной миротворцев

Как сообщили в Минобороны РФ, прибывшие в Казахстан подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ уже выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, включая аэродромы и социальную инфраструктуру.

Группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения в Казахстан. В пятницу самолеты ВКС России доставили в республику миротворческий контингент Киргизии с военной техникой.

О готовности содействовать властям Казахстана в обеспечении порядка заявили также власти Китая. Как сказали в МИД КНР, Пекин готов "продолжить тесное сотрудничество", чтобы вместе с Казахстаном "поддерживать спокойствие в приграничных районах"

Контакты продолжаются

Ситуация в Казахстане остается основной темой контактов лидеров стран ближнего зарубежья.

Президент РФ Владимир Путин провел в четверг и пятницу телефонные разговоры с лидерами Киргизии, Белоруссии, Таджикистана и Армении, а также "неоднократно говорил по телефону с президентом Казахстана Токаевым", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, "обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана".

Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он обсудил положение дел в Казахстане с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

На Западе продолжают призывать все стороны в Казахстане к сдержанности. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал добиться "перехода ситуации в стране в мирное русло".

Главы МИД НАТО в пятницу обсудили обстановку в центральноазиатской республике и заявили о важности прекращения насилия и соблюдения демократических свобод, включая право мирно протестовать.

В ООН назвали неприемлемым "убийство демонстрантов" в Казахстане и также призвали соблюдать права человека. Как заявили во всемирной организации, применение силы должно быть пропорциональным.