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В Белом доме заявили о беспокойстве приказом о стрельбе на поражение в Казахстане

Приказ о стрельбе на поражение в Казахстане вызывает обеспокоенность - Белый дом.

Байден выступит в Конгрессе с посланием "О положении страны"
Выступление пройдет 1 марта
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