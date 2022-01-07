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Telegraph: НАТО готова обсуждать отвод войск от границ с РФ на переговорах по безопасности

Альянс пойдет на такой шаг в случае снижения напряженности на российско-украинской границе, отмечает газета

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. НАТО может согласиться отвести свои войска подальше от границ с Россией в рамках переговоров по гарантиям безопасности с Москвой. Как сообщила в пятницу британская газета The Daily Telegraph, альянс готов пойти на такой шаг в случае снижения напряженности на российско-украинской границе.

Отмечается, что под деэскалацией ситуации в регионе подразумевается отвод войск РФ от границы с Украиной. В то же время, подчеркнуло издание, НАТО на переговорах откажется давать обязательства о нерасширении на восток, поскольку уставные документы альянса подразумевают возможность вступления в него других стран, которые того желают.

Ранее американская телекомпания NBC проинформировала, что дискуссии между США и Россией по вопросам безопасности в Европе могут охватывать темы сокращения численности сил и частоты учений на востоке региона, но только в случае, если такие действия будут обоюдными.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января представители Москвы обсудят свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты, связанные с гарантиями безопасности, на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид 15 декабря.

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