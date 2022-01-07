СМИ: до 4 тыс. террористов задержали в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали уже около 4 тыс. террористов. Об этом сообщил в пятницу Telegram-канал "Vласть о главном" со ссылкой на МВД республики.
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В тексте отмечается, что наибольшее количество задержаний зафиксировано в Алма-Ате, где "в ходе зачистки пресечена деятельность свыше 100 лиц". Согласно сообщению, "все здания госорганов взяты под контроль, патрульная полиция обеспечивает общественный порядок, строевые подразделения функционируют в штатном режиме".
Задержанным грозит пожизненное тюремное заключение, отметили в МВД.