Источник: СБ ООН скоро планирует провести консультации по Судану

ООН, 8 января. /ТАСС/. Делегации ряда западных стран запросили проведение в Совете Безопасности ООН консультаций по ситуации в Судане. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в Совбезе.

"Ряд стран запросили консультации по Судану в Совете Безопасности. В график дата [консультаций] еще не внесена", - отметил собеседник агентства.

Уже более двух месяцев в Судане не прекращаются волнения, вызванные решением главнокомандующего армией Абдель Фаттаха аль-Бурхана объявить чрезвычайное положение в стране, распустить правительство и возглавляемый им управляющий Суверенный совет. Несмотря на его обещания "защитить переходный период" и организовать выборы в середине 2023 года, протестующие требуют немедленного полного отстранения армии от политической жизни. Многие политические движения считают произошедшее 25 октября прошлого года военным переворотом.

Тогда военные арестовали группу высокопоставленных чиновников во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдуком. 11 ноября 2021 года на фоне активных протестных выступлений аль-Бурхан сформировал обновленный Суверенный совет Судана, а 21 ноября между военными и гражданскими силами было заключено политическое соглашение, которое предусматривало отмену решения об отстранении Хамдука от должности.