В Госдепе заявили, что возможность поставки Киеву ПЗРК "Стингер" обсуждалась

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Идея возможной поставки Украине переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Стингер" действительно обсуждалась с участием Вашингтона. Это подтвердила в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящим российско-американским переговорам по безопасности, представитель Госдепартамента США высокого ранга.

"Знаю, что вопрос о "Стингерах" ставился. Но конкретного ответа на данный вопрос у меня действительно нет", - заявила она. Сотрудницу американского внешнеполитического ведомства просили уточнить, готовы ли Соединенные Штаты дать согласие на передачу Киеву ПЗРК "Стингер" какой-либо третьей страной, к примеру Эстонией.

Другая ведущая брифинга отказалась комментировать эту проблематику. "Должна сказать, что по ракетам "Стингер" у меня для вас ничего нет", - сказала американский дипломат.

При этом она вслед за другими должностными лицам США предупредила, что Вашингтон расширит объемы оказываемой Киеву военной помощи, если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины. "По вопросу о военной помощи Украине. Как вы знаете, мы непрерывно оцениваем дополнительные пакеты военной помощи, продолжаем поставлять технику и припасы Украине", - отметила представитель Госдепартамента США. Как она утверждала, "речь идет об оборонительной технике". "Как президент [США Джо] Байден [ранее] заявил президенту [России Владимиру] Путину, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину, мы (американская администрация) предоставим украинцам дополнительные оборонительные вооружения сверх того, что уже передаем", - заявила ведущая брифинга.

Кроме того, она напомнила, что за последние 7 лет США оказали Украине военную помощь на сумму порядка $2,5 млрд.

О том, что США работают с "другими членами НАТО" над возможной поставкой Украине ПЗРК "Стингер", сообщила ранее в пятницу телекомпания NBC. Она ссылалась на неназванных действующих и отставных должностных лиц.