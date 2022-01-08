Выдвижение в президенты Кипра главы МИД приведет к выборам лидера правящей партии

НИКОСИЯ, 8 января. /ТАСС/. Возможное выдвижение министром иностранных дел Республики Кипр Никосом Христодулидисом своей кандидатуры на пост президента страны от правящей на острове партии "Демократический сбор" (ДИСИ) приведет к немедленному проведению выборов лидера этой политической силы. Об этом заявил в пятницу председатель ДИСИ Авероф Неофиту, который 22 декабря объявил о намерении принять участие во внутрипартийных выборах официального кандидата в президенты от своей партии, намеченных на 12 марта.

"Если в понедельник он [Христодулидис] выдвинет свою кандидатуру перед ДИСИ, как это намерен сделать я, то давайте тогда дадим старт процессу, в котором примут участие все члены партии. И речь тогда пойдет уже не только о кандидате, участвующем в президентских выборах, так как это противоречило бы [партийному] уставу, а о председателе "Демократического сбора", как это предусмотрено институциональной структурой нашего движения", - сказал лидер правящей партии.

Он дал понять, что намерен предпринять усилия для того, чтобы избежать раскола в рядах правящей партии в случае выдвижения Христодулидисом своей кандидатуры. При таком сценарии Неофиту пообещал незамедлительно уйти с поста лидера ДИСИ и объявить о проведении внеочередного съезда партии с целью избрания нового председателя "Демократического сбора", который автоматически станет и кандидатом в президенты от этой политической силы. Причем в этом голосовании, поскольку вопрос будет касаться уже не только завоевания номинации от ДИСИ на участие в выборах главы государства, но и как такового партийного лидерства, примут участие уже не 1,8 тыс. делегатов съезда, как было изначально запланировано на 12 марта, а 51 тыс. простых членов партии.

10 января завершается регистрация политиков, которые рассчитывают выиграть внутрипартийные выборы и завоевать право быть номинированными на пост президента страны от "Демократического сбора". Для Неофиту подача заявки станет чистой формальностью, поскольку он 22 декабря уже публично заявил о наличии у него президентских амбиций, а теперь призвал поступить таким же образом и главу кипрского МИД на фоне усиливающихся в кипрской прессе предположений, что Христодулидис может пойти на выборы в обход партийных процедур ДИСИ, то есть выдвинуться как независимый кандидат и тем самым внести раскол в ряды политического истеблишмента. Последний сценарий выглядит почти неизбежным, если глава МИД так и не подаст заявку на участие во внутрипартийных выборах ДИСИ до конца дня 10 января.

Выборы президента Кипра

Президентские выборы на Кипре состоятся в феврале 2023 года. И кипрская общественность, и пресса прогнозируют, что основная борьба за высший государственный пост, скорее всего, развернется именно между Аверофом Неофиту и Никосом Христодулидисом, хотя последний пока формально не заявлял о намерении бороться за пост президента. По мнению политологов, 60-летний Неофиту обладает не только большим политическим опытом, но и весомым политико-административным ресурсом, превосходящим аппаратные возможности Христодулидиса.

Однако в вопросе прямой поддержки избирателей 48-летний глава МИД пока существенно впереди. Так, итоги первого социологического опроса, опубликованного 7 ноября в кипрском издании греческой газеты "Катимерини", стали для сторонников Неофиту настоящим шоком: поддержку действующему лидеру ДИСИ выразили только 7% респондентов, и он оказался далеко за пределами тройки наиболее популярных политиков, в то время как Христодулидис занял первое место с огромным отрывом, заручившись поддержкой 32% участников исследования общественного мнения.

Действующий президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, отметивший в сентябре минувшего года свое 75-летие, хотя и обладает правом снова баллотироваться на пост главы государства в 2023 году, уже официально заявил, что уйдет из политики по завершении своей нынешней, уже второй по счету пятилетней президентской каденции.