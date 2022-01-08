Аэропорт Нур-Султана возобновил работу

В аэропорту представители национального авиаперевозчика Казахстана Air Astana рассказали корреспонденту ТАСС, что воздушная гавань открылась в пятницу около 14:00 по местному времени(11:00 мск). На въезде на территорию аэропорта установлен военный блокпост, однако въезжающие автомобили не досматривают. При входе в аэропорт граждан просят предъявить билеты или служебные удостоверения, дающие основания на вход. Провожающих не пропускают, однако сотрудники службы безопасности не проявляют внешней строгости. Корреспонденту ТАСС разрешили войти по удостоверению журналиста. Досмотр граждан проводится тщательно, но довольно быстро. Помимо сотрудников полиции, в аэропорту находятся несколько военных, а также кинологи.

Залы прилета не работают, так как нет прибывающих в Нур-Султан рейсов. В аэропорту работают кафе и магазины. Один из самых популярных здесь объектов - банкомат, в который выстроилась очередь, так как в Казахстане по-прежнему всюду принимаются только наличные деньги. Попасть в аэропорт можно довольно быстро, за полчаса из центра столицы на автобусе, который курсирует с минимальным интервалом.

5 января аэропорт "Нурсултан Назарбаев" отменил поздние рейсы из-за введенного в городе комендантского часа. Работа аэропортов Алма-Аты, Актобе и Актау также была блокирована на фоне беспорядков в стране. В связи с этим несколько иностранных авиакомпаний приняли решение отменить полеты в Казахстан. "Аэрофлот" сообщил о приостановке продажи билетов на рейсы, запланированные в ближайшие две недели, а S7 до 23 января включительно не будет продавать билеты как на свои рейсы, так и на полеты в партнерстве с Air Astana.