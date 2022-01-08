Конгрессмен заявил, что США должны вести переговоры в Женеве с Россией с позиции силы

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны вести с позиции силы переговоры по безопасности с российской стороной на встрече в Женеве 10 января, считает старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас).

"К диалогу [США] нужно подходить с позиции силы. Однако, как и перед [российско-американским] саммитом в Женеве, администрация не выдвинула никаких предварительных условий для предстоящей двусторонней встречи, таких как значительное снижение эскалации на границе Украины [и РФ]", - утверждает республиканец в распространенном в пятницу заявлении.

По его версии, вашингтонская "администрация, похоже, теперь больше сосредоточена на определении "удобств", которые можно предложить Кремлю, вместо того, чтобы удвоить усилия по сдерживанию" Москвы. Конгрессмен считает, что американские власти должны ускорить процесс предоставления Украине военной помощи, который "должен был начаться несколько месяцев назад". Маккол полагает, что российские проекты соглашений о гарантиях безопасности якобы "направлены на ослабление НАТО путем разрыва связей альянса с Центральной и Восточной Европой и предоставления Кремлю возможности установить контроль над тем, что он считает своей сферой влияния".

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США о гарантиях безопасности. Кроме того, 12 января состоится заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января - переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

Такие гарантии обсуждали 7 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский лидер неоднократно призывал оформить их надлежащим образом, поскольку устные обязательства, которые ранее брал на себя Запад, так и не были выполнены.