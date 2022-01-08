Мексика предложила США создать аналог ЕС в Западном полушарии

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 января. /ТАСС/. Власти Мексики предложили США рассмотреть возможность создания в Западном полушарии объединения наподобие Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

"Мексика предложила США двигаться к созданию объединения, которое будет скорее похоже на ЕС. Организация американских государств (ОАГ) уже очень устарела <...> Так что было предложено создать нечто другое, но это будет зависеть от силы, которую мы, страны Латинской Америки и Карибского бассейна, проявим вместе. Если мы будем едины, нам это удастся", - сказал он журналистам во время визита в Аргентину, где проходила встреча глав МИД государств - членов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

В июле прошлого года на саммите глав МИД СЕЛАК в Мехико президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал страны Латинской Америки и Карибского бассейна работать над большей интеграцией внутри региона и предложил рассмотреть возможность создания аналога Евросоюза, который должен был бы заменить ОАГ.

ОАГ - ведущий межправительственный форум стран Западного полушария. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне. В отношении ОАГ часто звучат обвинения в политизированности.