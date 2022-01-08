В Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана с пятницы, в субботу снова возобновлен. При этом, как передает корреспондент ТАСС, подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно.

Выход в интернет в городе оказался заблокирован накануне примерно в 12:00 по местному времени (09:00 мск), однако сотовая связь функционировала относительно стабильно.

В среду подключение к проводному интернету отсутствовало в Нур-Султане с 17:00 (14:00 мск) в течение порядка шести часов. С 23:00 (20:00 мск) до 07:00 (04:00 мск) в столице действует комендантский час.