{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане
Обновлено 

В Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету

Подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана с пятницы, в субботу снова возобновлен. При этом, как передает корреспондент ТАСС, подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн

Выход в интернет в городе оказался заблокирован накануне примерно в 12:00 по местному времени (09:00 мск), однако сотовая связь функционировала относительно стабильно.

В среду подключение к проводному интернету отсутствовало в Нур-Султане с 17:00 (14:00 мск) в течение порядка шести часов. С 23:00 (20:00 мск) до 07:00 (04:00 мск) в столице действует комендантский час.

Теги
КазахстанПротесты в Казахстане
Мексика предложила США создать аналог ЕС в Западном полушарии
Организация американских государств уже очень устарела, отметил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард
Читать полностью