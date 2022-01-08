Власти США одобрили добровольный отъезд нескольких сотрудников генконсульства в Алма-Ате

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Американские власти одобрили в пятницу добровольное возвращение на родину сотрудников генконсульства в Алма-Ате, чьи обязанности не связаны с чрезвычайной деятельностью, а также членов семей всего персонала этого диппредставительства. Соответствующее уведомление опубликовал Госдепартамент США.

"7 января 2022 года Госдепартамент одобрил добровольный отъезд госслужащих генерального консульства в Алма-Ате, чьи обязанности не связаны с чрезвычайной деятельностью, а также членов семей всех госслужащих генконсульства в Алма-Ате", - отмечается в документе.

Как полагают в американском внешнеполитическом ведомстве, в стране "возможны демонстрации, протесты и забастовки". "Эти события могут развиваться быстро и без какого-либо предварительного уведомления, часто прерывая движение транспорта, перевозки, связь и другие услуги. Такие события могут перерасти в насилие", - утверждается в документе.

Американские граждане в Казахстане, отметили в Госдепартаменте, "должны знать, что протесты с применением насилия могут серьезным образом отразиться на способности посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США, выезжающим из Казахстана". "Общенациональные волнения, начавшиеся 2 января 2022 года, привели к широкомасштабному разрушению инфраструктуры и правительственных зданий в Алма-Ате, а также к задержанию, ранению и/или смерти значительного числа протестующих и сотрудников сил безопасности", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.