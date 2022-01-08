В МВД Казахстана заявили, что среди задержанных в Алма-Атинской области есть иностранцы

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана после произошедших в стране беспорядков задержали более 4,2 тыс. человек, включая, по предварительной информации, граждан соседнего государства. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.