В МВД Казахстана заявили, что среди задержанных в Алма-Атинской области есть иностранцы

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана после произошедших в стране беспорядков задержали более 4,2 тыс. человек, включая, по предварительной информации, граждан соседнего государства. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
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"В органы полиции доставлены 4 266 человек. Среди задержанных - иностранные граждане. В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства", - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует агентство Казинформ.