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Протесты в Казахстане
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Бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов задержан по факту госизмены

Досудебное расследование по факту госизмены начали по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан
Бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов Александр Астафьев/ТАСС
Описание
Бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов
© Александр Астафьев/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана.

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"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица", - говорится в сообщении.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.

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