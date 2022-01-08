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Протесты в Казахстане
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Президент Казахстана провел заседание оперативного штаба

Как сообщила пресс-служба Токаева, охрана объектов силами ОДКБ в Нур-Султане помогла местной полиции

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Выполнение охранных функций подразделениями ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка для контртеррористической операции в Алма-Ате. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана в субботу по итогам заседания оперативного штаба под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева.

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"Было отмечено, что исполнение охранных функций подразделениями объединенного миротворческого контингента ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алматы для участия в контртеррористической операции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Токаев поручил уделить особое внимание вопросам восстановления административных, социальных и коммунальных объектов, инфраструктуры города Алма-Аты и других регионов, пострадавших в результате террористических атак. "Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по обеспечению слаженной и оперативной работы вовлеченных ведомств с целью стабилизации ситуации в интересах граждан страны", - уточнили в пресс-службе.

Теги
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