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Назарбаев находится в Нур-Султане

Первый президент Казахстана поддерживает связь с действующим главой республики Касым-Жомартом Токаевым
Нурсултан Назарбаев Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Нурсултан Назарбаев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики и поддерживает прямую связь с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

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"Елбасы [лидер нации Нурсултан Назарбаев] находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", - написал Укибай в Twitter.

Он также сообщил, что у Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.

"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", - отметил пресс-секретарь.

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