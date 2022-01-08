Полиция Казахстана задержала более 4,4 тыс. человек, участвовавших в беспорядках

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали свыше 4,4 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны. Об этом в субботу сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

"В ряде регионов страны правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Число задержанных на этот час составляет 4 404 человека", - говорится в сообщении.

По данным МВД, в городе Актобе и области сотрудниками правоохранительных органов обеспечиваются должная охрана общественного порядка и безопасность граждан. Ситуация в этом регионе находится под полным контролем.

"В этой связи для обеспечения безопасности населения и сохранения его имущества, а также в целях недопущения фактов мародерства в области введен комендантский час с 22:00 до 06:00. За прошедшую ночь за нарушение комендантского часа в отделы полиции доставлено 22 лица. Кроме того, задержаны 11 организаторов и зачинщиков", - пояснили в пресс-службе. Отмечается, что двое из задержанных арестованы по статье об организации массовых беспорядков.