Токаев поблагодарил Рахмона за поддержку в рамках ОДКБ

ДУШАНБЕ, 8 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре выразил благодарность президенту Таджикистана Эмомали Рахмону за оказанную поддержку в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для нормализации ситуации в Казахстане. Об этом в субботу сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Казахстана поблагодарил главу нашего государства и народ Таджикистана за поддержку и направление в Казахстан ограниченного контингента военнослужащих Республики Таджикистан в составе объединенных миротворческих сил ОДКБ для оказания содействия в охране правопорядка и обеспечения стабильности", сообщила пресс-служба.

Лидеры двух стран обсудили развитие ситуации в Казахстане. Токаев сообщил Рахмону о мерах, принимаемых для стабилизации ситуации, восстановления мира и спокойствия.