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Протесты в Казахстане

Токаев поблагодарил Рахмона за поддержку в рамках ОДКБ

Лидеры Казастана и Таджикистана обсудили развитие ситуации в Казахстане

ДУШАНБЕ, 8 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре выразил благодарность президенту Таджикистана Эмомали Рахмону за оказанную поддержку в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для нормализации ситуации в Казахстане. Об этом в субботу сообщает пресс-служба главы государства.

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"Президент Казахстана поблагодарил главу нашего государства и народ Таджикистана за поддержку и направление в Казахстан ограниченного контингента военнослужащих Республики Таджикистан в составе объединенных миротворческих сил ОДКБ для оказания содействия в охране правопорядка и обеспечения стабильности", сообщила пресс-служба.

Лидеры двух стран обсудили развитие ситуации в Казахстане. Токаев сообщил Рахмону о мерах, принимаемых для стабилизации ситуации, восстановления мира и спокойствия.

Теги
КазахстанТаджикистанРахмон, ЭмомалиТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПротесты в Казахстане
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