СМИ: президент Туркмении направил делегацию в Иран для переговоров

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов распорядился направить официальную делегацию в Иран для переговоров по политико-экономическим вопросам. Об этом сообщило в субботу государственное агентство новостей Туркмении TDH.

По распоряжению Бердымухамедова делегация направляется в командировку в Тегеран "для проведения рабочих встреч по важным направлениям отношений, налаженных между" Туркменией и Ираном, передает агентство.

"Глава государства <...> подписал распоряжение о командировании 8-9 января правительственной делегации Туркменистана в Исламскую Республику Иран и направил документ вице-премьеру, министру иностранных дел (Рашиду Мередову - прим. ТАСС) по цифровой системе, адресовав соответствующим руководителям конкретные поручения по проведению на месте конструктивных переговоров по политико-экономическим вопросам", - отмечает TDH.

О конкретных вопросах, которые предполагается обсудить в ходе визита туркменской делегации в Иран, агентство не сообщает.

28 ноября прошлого года в Ашхабаде в рамках 15-го саммита глав государств - членов Организации экономического сотрудничества Азербайджан, Иран и Туркмения подписали трехстороннее соглашение о своповых поставках газа. На церемонии присутствовали президенты трех государств Ильхам Алиев, Эбрахим Раиси и Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно условиям контракта, ежегодно из Туркмении в Азербайджан через Иран будет поставляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа.

Национальная иранская газовая компания 1 января 2017 года заявила о том, что Туркмения прекратила поставки газа в Иран через день после того, как страны договорились продолжить сотрудничество в газовой сфере в ближайшие пять лет. Туркменское министерство иностранных дел сообщило 3 января 2017 года, что страна прекратила поставку природного газа в Иран из-за задолженности Национальной иранской газовой компании.