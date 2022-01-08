Политолог считает, что объявление о задержании экс-главы КНБ Казахстана было делом времени

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Объявление о задержании бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова было делом времени, в рядах спецслужб должна теперь пройти молниеносная зачистка. Такое мнение выразил в субботу директор Института Евразийской интеграции Уразгали Сельтеев.

56-летний Масимов был освобожден от должности председателя КНБ указом президента Казахстана 5 января. Новым руководителем комитета в тот же день был назначен бывший начальник Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев. Ранее в субботу пресс-служба КНБ сообщила, что сотрудники ведомства задержали Масимова по подозрению в государственной измене.

"Объявление о задержании Масимова было делом времени. Видимо, многие важные детали организации государственного переворота выяснены. Нет хуже предательства страны, когда его осуществляет ключевая спецслужба, призванная защищать конституционный строй. Называть это государственной изменой недостаточно. Должны быть и обвинения в терроризме", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам Сельтеева, после зачистки всех боевиков на территории страны, должна пройти молниеносная зачистка в рядах спецслужб. "Следует отметить, что за годы независимости большинство председателей КНБ оказались предателями, использовали этот орган в личных целях и интересах тех или иных групп", - полагает эксперт.

Он также выразил мнение, что за последние годы Масимов сделал из КНБ "супермонстра с неограниченными полномочиями". "Теперь нужна кардинальная трансформация этого органа с разделением на отдельные спецслужбы, чтобы в будущем не допустить подобного, минимизировать влияние на политику", - считает Сельтеев. Эксперт констатировал, что казахстанцы получили тяжелый удар по своей государственности. "Впереди нашу страну ждет непростой период восстановления. И мы должны поддерживать главу государства во всех начинаниях и реформах", - заключил он.