В Актау прекратились митинги

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Демонстранты прекратили акции протеста в городе Актау на западе Казахстана, где около недели назад начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые охватили затем значительную часть страны и переросли в массовые беспорядки. Об этом сообщило в субботу агентство Казинформ .

По его данным, протестующие разошлись с центральной площади Ынтымак (Согласия) в Актау, разобрав ограждения, юрты и палатки, которые они установили там несколько дней назад. Центральная улица перед акиматом (областной администрацией) в субботу открыта для проезда автотранспорта.

В то же время полиция Актау задержала нескольких участников митинга, отказавшихся покидать площадь Ынтымак, сообщает Казинформ.

По данным агентства, международный аэропорт Актау возобновил в субботу свою работу, прерванную из-за беспорядков. По словам директора воздушной гавани, полеты начали выполняться в субботу с 10:00 (12:00 мск).