Беглый банкир Аблязов призвал Запад ввести санкции против властей Казахстана

РИМ, 8 января. /ТАСС/. Скрывающийся во Франции бывший руководитель АО "Банк Туран Алем" (БТА Банк) Мухтар Аблязов, назвавший себя лидером оппозиции и протестного движения в Казахстане, сообщил, что обратился к лидерам США и европейских стран с призывом о введении санкций в отношении азиатской страны. Об этом он рассказал в опубликованном в субботу интервью итальянской газете Corriere della Sera .

"Я написал письма президенту США и всем лидерам европейских стран, чтобы просить ввести санкции против режима (властей Казахстана - прим. ТАСС)", - сказал Аблязов, который заочно приговорен к длительному тюремному сроку в Казахстане и России за несколько правонарушений, включая мошенничество, хищения и подлог.

Нынешние протесты в Казахстане Аблязов назвал спонтанными. По его версии, это народная революция, к которой не имеют отношения внешние силы. "Наша страна - не Украина, где у других стран, таких как Польша, есть свои интересы. У нас часто говорят о Турции и ее роли, но за этими протестами не стоит никакая западная сила", - утверждал он.

Дело Аблязова

В отношении Аблязова были возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине. Его обвиняли в ряде правонарушений, в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями. В Казахстане дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из страны и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

В Италии об Аблязове стало известно в 2013 году, когда на вилле под Римом была арестована его жена и малолетняя дочь, которых выслали в Казахстан. Этот эпизод чуть было не стоил поста тогдашнему главе МВД Анджелино Альфано. Делом Алмы Шалабаевой (жены Аблязова) занималась лично министр иностранных дел Италии Эмма Бонино, которая добилась ее возвращения в Италию.

В июле 2013 года Аблязов был арестован на территории Франции. Его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу, в сентябре 2015 года после двух с половиной лет судебных разбирательств правительство Франции распорядилось экстрадировать подсудимого в Россию. Защита Аблязова заявляла, что дело против него политически мотивировано, и обратилась в Государственный совет Франции, который отменил решение об экстрадиции.

В 2017 году Аблязов был заочно приговорен в Казахстане к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их незаконной легализации и злоупотреблении полномочиями. В ноябре 2018 года суд в Казахстане заочно приговорил Аблязова к пожизненному лишению свободы. Тогда его признали виновным в организации убийства бывшего председателя правления кредитного учреждения Ержана Татишева.

В декабре 2020 года Таганский суд Москвы заочно вынес приговор в отношении Аблязова, председателя правления БТА Банка Романа Солодченко, а также их подчиненных Артура Трофимова, Игоря Кононко, Татьяны Параскевич, Анатолия Ерещенко и Александра Удовенко. Они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, полученного в результате совершения преступления), а также пунктами "а", "б" ч. 3 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного ущерба путем обмана организованной группой)".