Доступ к интернету в Казахстане снова заблокировали

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Доступ к интернету в Казахстане был заблокирован в субботу днем на фоне продолжающихся в некоторых районах страны массовых беспорядков. Об этом сообщил Telegram-канал проекта по изучению блокировок Globalcheck.

"Интернет снова выключили. Он проработал чуть дольше семи часов", - сообщает сервис о ситуации с доступом в глобальную сеть в Казахстане.

Корреспондент ТАСС в Нур-Султане убедился, что в казахстанской столице интернет стал недоступен некоторое время назад.

В 05:35 Globalcheck сообщил, что доступ к интернету в Казахстане был восстановлен и что это произошло примерно в то же время, что и в пятницу, но на 10 минут раньше. Тем самым администраторы сервиса предположили, что интернет в Казахстане будут включать каждый день на несколько часов.

Исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин сообщил в субботу, что власти ограничивают доступ к интернету в связи с контртеррористическими мероприятиями. Это связано с тем, что террористические группировки используют средства связи для координации и планирования действий, пояснил министр.