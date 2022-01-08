{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане

Токаев сообщил Путину о стабилизации обстановки в Казахстане

Президент республики выразил признательность российскому лидеру за поддержку в решении вопроса о направлении объединенного миротворческого контингента ОДКБ

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре, что ситуация в стране стабилизируется. Об этом сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в сообщении на его сайте. "Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. Вместе с тем очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью", - сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за поддержку в решении вопроса о направлении объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в восстановлении конституционного порядка и законности, говорится в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПротесты в Казахстане
Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн
На две недели на территории страны ввели режим ЧП, правительство было отправлено в отставку
Протесты в Казахстане. Онлайн
Читать полностью