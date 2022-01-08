Токаев сообщил Путину о стабилизации обстановки в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре, что ситуация в стране стабилизируется. Об этом сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в сообщении на его сайте. "Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. Вместе с тем очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью", - сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за поддержку в решении вопроса о направлении объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в восстановлении конституционного порядка и законности, говорится в сообщении.