Президент Казахстана назначил первого зампреда Агентства по финмониторингу

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Габита Садырбекова первым заместителем председателя Агентства Казахстана по финансовому мониторингу. Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте главы государства.

"Распоряжением главы государства Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу", - говорится в тексте указа.

Агентство по финансовому мониторингу сейчас проводит досудебное расследование в связи с повышением цен на сжиженный нефтяной газ, из-за которого в начале января в стране начались массовые протесты.