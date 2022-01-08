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Президент Казахстана назначил первого зампреда Агентства по финмониторингу

Им стал Габит Садырбеков

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Габита Садырбекова первым заместителем председателя Агентства Казахстана по финансовому мониторингу. Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте главы государства.

"Распоряжением главы государства Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу", - говорится в тексте указа.

Агентство по финансовому мониторингу сейчас проводит досудебное расследование в связи с повышением цен на сжиженный нефтяной газ, из-за которого в начале января в стране начались массовые протесты.

Теги
КазахстанОтставки и назначенияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПротесты в Казахстане
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