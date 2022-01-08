В Казахстане стабилизировали поставки сжиженного газа для заправки автомобилей

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана сообщило о постепенном возобновлении в регионах и городах страны работы автозаправочных станций (АЗС), которая была нарушена в связи с массовыми беспорядками. Об этом сообщил в субботу телеканал Atameken Business со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Минэнерго Казахстана также сообщает, что в стране стабилизированы поставки горюче-смазочных материалов и сжиженного газа, используемого для заправки автомобилей.

Нефтеперерабатывающие заводы в Казахстане работают в штатном режиме, заявляет пресс-служба министерства энергетики страны.

В Алма-Ате после начала беспорядков прекратили работу автозаправочные станции. В других регионах страны также наблюдались перебои в работе АЗС и с поставками на них горючего.