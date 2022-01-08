В Черногории запретили трансляцию нескольких программ сербского телевидения

БЕЛГРАД, 8 января. /ТАСС/. Трансляция нескольких телепрограмм сербского телеканала Happy запрещена в Черногории на полгода, из-за "разжигания ненависти к черногорской национальности". Об этом в субботу сообщило Агентство по электронным медиа Черногории.

"Решение [о запрете трансляции] принято потому, что в предыдущий период в данных программах участилось поощрение ненависти, нетерпимости и дискриминации в отношении представителей черногорской национальности. Не подвергая сомнению право всех программ информировать общественность о вопросах, представляющих для нее интерес, совет агентства пришел к выводу, что содержание данных программ злоупотребляло правом на свободу слова", - говорится в заявлении совета агентства.

Запрет будет действовать в течение шести месяцев в отношении пяти телешоу канала Happy, в которых, по утверждению агентства, "обесценивали представителей черногорской национальности, отрицая их национальную идентичность и уникальность".

Уточняется, что решение вступит в силу на следующей неделе после проведения всех необходимых юридических процедур.

Агентство отмечает, что причиной запрета стало выступление 4 января на одном из телешоу канала Happy лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, который довольно резко высказался в адрес члена Социал-демократической партии Черногории Драгини Вуксанович-Станкович. Его слова вызвали негативную реакцию со стороны ряда черногорских политиков.