В украинской оппозиции заявили, что могли бы завершить конфликт в Донбассе за полгода

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Вооруженный конфликт в Донбассе можно было бы урегулировать за полгода при наличии политической воли, и это могла бы сделать партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом заявил в субботу сопредседатель партии Юрий Бойко.

"Отведение войск и принятие законов, необходимых для мира, у нас бы заняло полгода. Причем большую часть этого времени нужно было бы потратить на то, чтобы объяснить людям, что другого пути, кроме дипломатического, для разрешения конфликта не существует", - приводит слова Бойко пресс-служба ОПЗЖ.

Политик напомнил, что ОПЗЖ предложила мирный план для восстановления территориальной целостности страны. "На сегодняшний день ОПЗЖ - единственная политическая сила на Украине, которая предложила комплексный и пошаговый план преодоления конфликта на основе Минских соглашений, - подчеркнул он. - Его реализация позволит ответить на ожидания людей, политическим путем добиться мирной реинтеграции и вернуть Донбасс на Украину, а Украину в Донбасс".

Сопредседатель ОПЗЖ обвинил власти Украины в нежелании решать вопрос мирного урегулирования конфликта на востоке страны и "нагнетании военной истерии".

Политик выразил убеждение, что в связи с этим парламент полностью утерял доверие граждан и должен быть переизбран. "Надеюсь, что весной-летом у нас будут перевыборы парламента. Парламент с уровнем доверия в 6% должен уйти", - заключил Бойко.

Конфликт на востоке Украины

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В 2014 году Киев начал проводить в отношении Донбасса политику экономической блокады. С декабря 2014 года правительство Украины прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий.

С победой на президентских выборах весной 2019 года Владимира Зеленского, обещавшего принести мир в Донбасс, ничего принципиально не изменилось. План мирного урегулирования конфликта, подписанный в феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) и получивший название Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, до сих пор так и не реализован. Одними из ключевых пунктов политического урегулирования были принятие Киевом закона об особом статусе Донбасса и объявление амнистии. Переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять "политические пункты" Минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также, вопреки очередности, установленной Минскими соглашениями, требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений.