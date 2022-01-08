WP: США планируют обсудить с Россией размещение ракет и масштабы учений в Европе

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Представители Соединенных Штатов на предстоящих на следующей неделе переговорах с Россией рассчитывают обсудить тематику размещения ракет, а также масштабы проводимых в Европе военных учений. Об этом сообщает в субботу газета The Washington Post со ссылкой на представителей американской администрации.

По словам одного из чиновников, дискуссии могут касаться в том числе ограничений на размещение в Европе ракет США, которые могут представлять угрозу для России. Также, согласно информации источников издания, администрация США готова обсуждать масштабы военных учений в Европе.

При этом США настроены на то, чтобы подобные переговоры шли по "принципу взаимности", и не намерены заключать никаких соглашений, если Москва не ответит на вопросы, беспокоящие США.