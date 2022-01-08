Вице-премьера Чехии Бартоша переизбрали председателем Пиратской партии

ПРАГА, 8 января. /ТАСС/. Вице-премьер, министр регионального развития Чехии Иван Бартош переизбран в субботу председателем Пиратской партии республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой партии.

"Иван Бартош переизбран председателем Пиратской партии, - отмечается в сообщении. - За него проголосовали 662 из 948 [делегатов] общереспубликанского партийного форума".

Форум в связи с эпидемией ковида в стране прошел в формате видеоконференции. Бартош переизбран на предстоящие два года. Пиратская партия входит в состав правительственной коалиции Чехии. Она состоит из пяти либеральных политических партий и движений.