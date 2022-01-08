В Турции трое военнослужащих погибли в результате взрыва

АНКАРА, 8 января. /ТАСС/. Не менее трех турецких военнослужащих погибли в субботу в результате взрыва на юго-востоке Турции, сообщило министерство национальной обороны республики.

"Трое наших военных погибли в результате взрыва заложенного террористами самодельного взрывного устройства в районе Акчакале провинции Шанлыурфа", - говорится в сообщении военного ведомства.

По данным газеты Sabah, также ранения получил один военный ВС Турции, он доставлен в ближайшую больницу. Издание утверждает, что за взрывом стоят члены Рабочей партии Курдистана, признанной в республике террористической организацией.