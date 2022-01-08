В Пентагоне заявили, что не готовы сокращать численность войск в Европе

ТАСС, 8 января. США не рассматривают вопрос сокращения численности войск в Европе в преддверии переговоров РФ и США о гарантиях безопасности. Об этом заявил в субботу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на своей странице в Twitter, комментируя опубликованный ранее материал телекомпании NBC.

"Могу однозначно заявить, что мы не рассматриваем сокращение численности войск в Европе или изменение позиции по этому вопросу, - говорится в сообщении Кирби. - Также не рассматривается вопрос об изменении численности войск в странах Прибалтики и в Польше".

Ранее американская телекомпания NBC проинформировала, что дискуссии между США и Россией по вопросам безопасности в Европе могут охватывать темы сокращения численности сил и частоты проведения учений в Восточной Европе, но только в случае, если такие действия будут обоюдными. Эту информацию уже опровергли несколько представителей Госдепартамента.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США о гарантиях безопасности. Кроме того, 12 января состоится заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января - переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.