В Белом доме рассказали об ожиданиях от переговоров с Москвой

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены обсуждать с Россией не только поставленные Москвой вопросы, но и проблемы безопасности, которые не вошли в российские предложения. Об этом сообщил в субботу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящим российско-американским переговорам по безопасности, представитель администрации США высокого ранга.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"У нас есть собственные обеспокоенности, которые необходимо обсуждать <...>. Эти вопросы, конечно, не включены в российские проекты документов", - подчеркнул он.

К числу таких дискуссионных тем представитель американской администрации отнес вторжение на территорию соседних государств, вмешательство в выборы, использование химического оружия, нарушение договоров о распространении оружия. "Любой серьезный разговор с Россией о европейской безопасности должен будет включать в себя эти проблемы", - добавил чиновник.

Ведущий брифинга отметил, что Вашингтон реалистично смотрит на предстоящие переговоры с Москвой. "Мы [Соединенные Штаты] подходим к данным переговорам с позиций реализма, а не оптимизма", - сказал он.

Представитель администрации США полагает, что российские официальные лица порой излагают публично не те же самые позиции, которые доводят до сведения коллег из США на переговорах. "Не всегда есть 100-процентное соответствие того, о чем они говорят публично, сути обсуждения, идущего за закрытыми дверями", - утверждал ведущий брифинга.

Равные обязательства

США и Россия по итогам переговоров по безопасности должны, с точки зрения Вашингтона, взять на себя равные обязательства, если будет достигнута какая-либо договоренность. Такую точку зрения высказал американский чиновник.

"Существуют некоторые сферы, зафиксированные или упоминающиеся в российских документах [проектах соглашений по гарантиям безопасности], по которым, как мы думаем, возможно было бы достичь прогресс либо в двустороннем формате в рамках диалога по стратегической стабильности, либо в многостороннем порядке в рамках Совета Россия - НАТО или ОБСЕ, или же и так, и так", - сказал он.

"Любые дискуссии по этим пересекающимся сферам, в которых мы могли бы быть способными достичь прогресса, должны быть встречными. И под этим мы имеем в виду не просто то, что России надо будет сделать что-то в ответ на любые шаги, которые предпримут США или союзники, но то, что обе стороны должны будут по сути взять на себя одинаковые обязательства", - добавил представитель администрации.

Чиновник также отметил, что эти дискуссии должны будут вестись "при полной консультации" с союзниками и партнерами США. "Без этого мы не будем давать никаких обещаний, касающихся интересов в области безопасности наших союзников", - заявил он.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение наступательных вооружений, в частности ядерных.