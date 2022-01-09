В Иране заявили, что на переговорах по ядерной сделке сузились разногласия между сторонами

ТЕГЕРАН, 9 января. /ТАСС/. Разногласия между участниками переговоров в Вене о возвращении к взаимному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе заметно сузились. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел Исламской Республики и глава иранской делегации Али Багери Кани.

Компромисс или война. К чему приведет срыв переговоров Ирана и США по ядерной сделке

"Несмотря на все сложности в процессе выработки взаимных договоренностей, наступил обратный отсчет времени, - приводит агентство IRNA слова иранского дипломата. - Большинство участников консультаций отмечают достигнутый прогресс в продвижении к окончательному соглашению". По его словам, в случае достижения сделки США, нарушившие соглашение по СВДП от 2015 года, "должны снять все санкции, и тогда после проведенной проверки будут реализованы обязательства Ирана в рамках этого соглашения".

6 января в интервью катарской телестанции Al Jazeera министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что проходящий в Вене восьмой раунд консультаций с целью восстановления СВДП по иранской ядерной программе "вернул переговоры в правильное русло". По его словам, "имеется хорошая возможность достичь соглашения, если западные партнеры проявят серьезность и необходимую волю".

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала BFM 7 января признал, что переговоры в Вене "позволили добиться прогресса, но времени на достижение соглашения остается немного". При этом глава французской дипломатии подчеркнул, что "в результате сделки должен быть обеспечен принцип нераспространения ядерного оружия и предотвращен доступ к нему Ирана".

3 января в Вене возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля.