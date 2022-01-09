Кисида заявил, что безъядерный мир недостижим без подвижек со стороны ядерных держав

ТОКИО, 9 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что достижение безъядерного мира невозможно при отсутствии конкретных действий ядерных держав. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала NHK.

"Япония как единственная страна, подвергшаяся атомным бомбардировкам, должна продолжать оказывать содействие безъядерному миру. Однако нынешняя ситуация не изменится, если не будет подвижек со стороны ядерных держав. Понимание этого пришло ко мне, когда я был главой МИД", - сказал он.

Кисида назвал крайне важным Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), напомнив, что сейчас в нем не участвуют ядерные державы. "Что касается структур, в которых состоят ядерные державы, то сейчас мы имеем Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Я думаю, что Япония, взяв за основу этот документ, должна оказывать содействие тому, чтобы каким-то образом приблизить его к Договору о запрещении ядерного оружия", - добавил глава правительства.

ДЗЯО был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств - членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Документ вступил в силу в январе прошлого года после того, как его ратифицировали более 50 стран. Ядерные державы к нему не присоединялись. Япония также не стала подписывать договор.