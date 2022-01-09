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Протесты в Казахстане
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В ходе беспорядков в Казахстане погибли 16 сотрудников правоохранительных органов

Еще свыше 1,3 тыс. пострадали

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Шестнадцать сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны Казахстана погибли в период беспорядков, еще свыше 1,3 тыс. пострадали. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.

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"При охране общественного порядка и защите конституционного строя страны погибли от рук преступников 16 и получили ранения более 1,3 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве информировали, что правоохранительные органы Казахстана задержали свыше 5,1 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в регионах страны.

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