Полиция Казахстана задержала около 300 человек при попытке перехода через госграницу

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали порядка 300 человек, которые пытались перейти государственную границу на автотранспорте и пешком. Об этом говорится в заявлении и. о. министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, которое в воскресенье распространила пресс-служба МВД.

"При попытке перехода через государственную границу задержаны около 300 человек, пытавшихся покинуть в страну на автотранспорте и в пешем порядке. У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег как в отечественной, так и в иностранной валюте", - сообщил Тургумбаев.