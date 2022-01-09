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Протесты в Казахстане

Полиция Казахстана задержала около 300 человек при попытке перехода через госграницу

У них изъяли огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе крупные суммы денег, сообщил и. о. министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали порядка 300 человек, которые пытались перейти государственную границу на автотранспорте и пешком. Об этом говорится в заявлении и. о. министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, которое в воскресенье распространила пресс-служба МВД.

"При попытке перехода через государственную границу задержаны около 300 человек, пытавшихся покинуть в страну на автотранспорте и в пешем порядке. У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег как в отечественной, так и в иностранной валюте", - сообщил Тургумбаев.

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