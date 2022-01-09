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Протесты в Казахстане
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В Казахстане заявили о стабилизации ситуации во всех регионах страны

Проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в стране продолжается, сообщил и. о. министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Ситуация во всех регионах Казахстана, где произошли беспорядки, стабилизирована. Об этом говорится в заявлении и. о. министра внутренних дел республики Ерлана Тургумбаева, которое в воскресенье распространила пресс-служба МВД.

"В настоящее время продолжается проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в стране. На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов [местных администраций]. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения", - сообщил Тургумбаев.

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КазахстанПротесты в Казахстане
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