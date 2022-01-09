В пресс-службе Назарбаева заявили, что он сам передал пост главы Совбеза Токаеву

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам передал пост председателя Совета безопасности президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, комментарий которого распространен в воскресенье для СМИ.

"Как я ранее заявлял, елбасы [лидер нации, Назарбаев] все эти дни находился в Нур-Султане и оказывал поддержку главе государства. Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны", - сообщил Укибай.

По его словам, Назарбаев и Токаев всегда были "по одну сторону баррикад", защищая свой народ, страну и будущее нации. "И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти", - отметил Укибай.

Он заявил, что в СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно первого президента Казахстана. "В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства", - подчеркнул пресс-секретарь Назарбаева.

Передача полномочий

Назарбаев, которому в июле 2021 года исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана (декабрь 1991-го - март 2019 года). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны, а также члена Конституционного совета Казахстана и председателя партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").

В апреле 2021 года Назарбаев принял решение передать Токаеву полномочия руководителя Ассамблеи народа Казахстана, которую он возглавлял с марта 1995 года. По итогам прошедшего в ноябре 2021 года расширенного заседания политического совета партии "Нур Отан" стало известно о решении Назарбаева передать полномочия председателя партии Токаеву. Согласно уставу, избрание и освобождение от должности председателя относятся к компетенции съезда политического объединения. Полномочиями созывать съезд партии обладает ее политический совет. Дату очередного съезда пока не объявляли.

"Нур Отан" - самая крупная партия в Казахстане, ее членами являются более 835 тысяч человек.