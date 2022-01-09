НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Миротворческий контингент ОДКБ охраняет в Казахстане ряд стратегических объектов. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам заседания оперативного штаба.

"Главе государства было доложено, что правоохранительными органами и вооруженными силами принимаются меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдение режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств - участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов", - говорится в сообщении.

Как указали в пресс-службе, силовыми структурами продолжается "зачистка" населенных пунктов. "Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз", - сообщили в аппарате главы государства.

Токаев распорядился создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах. "Президент поручил оперативно приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных и коммунальных объектов города Алма-Аты и других регионов", - проинформировали в пресс-службе.