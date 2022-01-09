Почти 6 тыс. человек задержали во время беспорядков в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Казахстанские правоохранительные органы задержали во время беспорядков почти 6 тыс. человек, среди них много иностранцев. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам заседания оперативного штаба.

"В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев", - говорится в сообщении.

Во время заседания было отмечено, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что силовыми структурами будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка и безопасности в стране", - указали в пресс-службе.