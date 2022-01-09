МИД и МВД Киргизии выясняют обстоятельства задержания в Казахстане киргизского музыканта

БИШКЕК, 9 января. /ТАСС/. МИД и МВД Киргизии выясняют обстоятельства задержания в Казахстане гражданина страны. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

"Проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания Викрама Рузахунова", - говорится в сообщении МВД.

"Относительно опубликованного видео в социальных сетях о задержании якобы гражданина Кыргызской Республики за участие в массовых беспорядках, произошедших в Республике Казахстан, МИД сообщает, что в данное время министерством совместно с компетентными органами Республики Казахстан проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства страны.

При этом в МИД Киргизии в очередной раз призвали находящихся в Казахстане соотечественников "соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания".

В воскресенье некоторые СМИ Казахстана опубликовали сюжет о допросе сотрудниками силовых структур задержанного, который признался, что является гражданином Киргизии и приехал в Алма-Ату за деньги участвовать в акциях протеста.

Родственники и коллеги исполнителя джазовой музыки, пианиста Викрама Рузахунова утверждают, что на видео из Казахстана именно он. Музыкант часто гастролирует за границей, в том числе в Казахстане.