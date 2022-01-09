В Казахстане заявили, что Токаев сам принимает решения как председатель Совбеза

Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

"Касым-Жомарт Токаев является высшим должностным лицом государства, председателем Совета безопасности. И в этом качестве он самостоятельно принимает решения", - говорится в заявлении Уали, распространенном пресс-службой президента Казахстана. "Так было и в трагические дни нападения бандитов на Казахстан с целью подрыва конституционного строя", - добавил пресс-секретарь.

Он пояснил, что сделал это заявление "в связи с разного рода интерпретациями в блогосфере последних решений и обращений главы государства".