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Протесты в Казахстане

В Казахстане заявили, что Токаев сам принимает решения как председатель Совбеза

Пресс-секретарь Токаева Берик Уали отметил, что сделал это заявление "в связи с разного рода интерпретациями в блогосфере последних решений и обращений главы государства"

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев самостоятельно принимает решения как глава государства и глава Совета безопасности страны.

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Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

"Касым-Жомарт Токаев является высшим должностным лицом государства, председателем Совета безопасности. И в этом качестве он самостоятельно принимает решения", - говорится в заявлении Уали, распространенном пресс-службой президента Казахстана. "Так было и в трагические дни нападения бандитов на Казахстан с целью подрыва конституционного строя", - добавил пресс-секретарь.

Он пояснил, что сделал это заявление "в связи с разного рода интерпретациями в блогосфере последних решений и обращений главы государства".

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КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПротесты в Казахстане
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