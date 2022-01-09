Жители Бишкека вышли на митинг против задержания в Казахстане киргизского музыканта

БИШКЕК, 9 января. /ТАСС/. Жители столицы Киргизии вышли на митинг к посольству Казахстана в знак протеста против задержания казахстанскими силовиками известного киргизского музыканта Викрама Рузахунова. Об этом ТАСС сообщил один из организаторов акции.

"Викрама, джазового музыканта, обвиняют в терроризме, мародерстве, погромах", - заявил журналистам известный в Киргизии певец Кайрат Примбердиев. По его словам, все эти обвинения являются абсолютным абсурдом, поскольку Рузахунов не мог потратить большие деньги на авиаперелет до Алма-Аты, чтобы заработать на митинге всего 90 тысяч тенге (около 200 долларов).

В акции принимают участие около 20 человек, которые требуют от властей Казахстана освобождения киргизского музыканта.

По данным киргизского МВД, Рузахунов часто гастролировал в Алма-Ате. Накануне нового года он был приглашен в этот город для "проведения концертных программ". Билет в Алма-Ату был приобретен 16 декабря 2021 года и 2 января он улетел в соседнюю республику. МВД уже установило, что в аэропорту Бишкека Рузахунова провожала его мать. Музыкант не имеет родственников в Казахстане и выезжал в соседнюю республику "только по приглашению для проведения концертных программ, а также для участия в музыкальных фестивалях".

Задержанный в Казахстане Рузахунов является достаточно известным в Киргизии исполнителем джазовой музыки, пианистом и одним из организаторов ежегодного международного музыкального фестиваля "Бишкек-джаз-весна".

Кадры с признанием Рузахунова в участии в погромах в Алма-Ате опубликовали в воскресенье некоторые казахстанские СМИ. На видео заметны следы побоев на лице музыканта. Его задержание вызвало негативную реакцию в социальных сетях Киргизии, пользователи требуют прекратить собирать гуманитарную помощь для казахстанцев и вернуть миротворцев.