Киргизия направила ноту Казахстану в связи с задержанием ее гражданина

"Мы отправили ноту [в Казахстан] и всю информацию по данному делу", - сказал он.

БИШКЕК, 9 января. /ТАСС/. Власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму. Об этом заявил в воскресенье журналистам в Бишкеке зампред кабмина Киргизии, председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

По его словам, киргизскую сторону "задевает" необоснованные обвинения казахстанских правоохранителей в адрес "добропорядочного гражданина, музыканта и общественника" Киргизии. Ташиев выразил уверенность, что задержанный в Казахстане киргизский музыкант Викрам Рузахунов не может быть террористом. "Скорее всего, он мог оказаться не в том месте не в то время", - предположил глава ГКНБ.

По данным киргизского МВД, задержанный казахстанскими силовиками и обвиненный в участии в погромах Рузахунов часто гастролировал в Алма-Ате. Накануне нового года он был приглашен в этот город для "проведения концертных программ". Билет в Алма-Ату был приобретен 16 декабря 2021 года и 2 января он улетел в соседнюю республику. МВД уже установило, что в аэропорту Бишкека Рузахунова провожала его мать. Музыкант не имеет родственников в Казахстане и выезжал в соседнюю республику "только по приглашению для проведения концертных программ, а также для участия в музыкальных фестивалях".

Задержанный в Казахстане Рузахунов является достаточно известным в Киргизии исполнителем джазовой музыки, пианистом и одним из организаторов ежегодного международного музыкального фестиваля "Бишкек-джаз-весна". Кадры с признанием Рузахунова в участии в погромах в Алма-Ате опубликовали в воскресенье некоторые казахстанские СМИ. На видео заметны следы побоев на лице музыканта. Его задержание вызвало негативную реакцию в социальных сетях Киргизии, пользователи требуют прекратить собирать гуманитарную помощь для казахстанцев и вернуть миротворцев.

В Бишкеке возле посольства Казахстана в воскресенье прошел митинг с требованием прекратить преследование Рузахунова.

