В Киргизии заявили, что граждане страны не причастны к массовым беспорядкам в Казахстане

БИШКЕК, 9 января. /ТАСС/. Граждане Киргизии не имеют никакого отношения к произошедшим на территории Казахстана погромам и беспорядкам. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"Через двусторонние каналы до компетентных структур Казахстана доведено, что кыргызские граждане не имеют и не могут иметь какого-либо отношения к массовым беспорядкам и мародерству в Казахстане", - говорится в сообщении.

В ГКНБ также прокомментировали задержание казахстанскими силовиками киргизского музыканта Викрама Рузахунова, которого обвиняют в терроризме. "Уверены в том, что задержанный Рузахунов и другие оказавшиеся в такой ситуации наши соотечественники являются очередными жертвами части чудовищных планов сил, спровоцировавших драматические события в братском Казахстане", - отмечается в заявлении. При этом в нем сказано, что ГКНБ Киргизии и другие компетентные госорганы республики, "как всегда, готовы к совместным с казахскими братьями мерам и надеются на то, что власти Казахстана объективно разберутся, не будут поддаваться навязываемой заинтересованными силами антикыргызской риторике".

По данным киргизского МВД, задержанный по подозрению в причастности к беспорядкам в Казахстане Рузахунов часто гастролировал в Алма-Ате. Перед Новым годом он был приглашен в этот город для "проведения концертных программ". Билет в Алма-Ату был приобретен 16 декабря 2021 года, и 2 января он улетел в соседнюю республику. МВД уже установило, что в аэропорту Бишкека Рузахунова провожала его мать. Музыкант не имеет родственников в Казахстане и выезжал в соседнюю республику "только по приглашению для проведения концертных программ, а также для участия в музыкальных фестивалях".

Рузахунов - исполнитель джазовой музыки, пианист и один из организаторов ежегодного международного музыкального фестиваля "Бишкек-джаз-весна". Кадры с признанием Рузахунова в участии в погромах в Алма-Ате опубликовали в воскресенье некоторые казахстанские СМИ. На видеозаписи заметны следы побоев на лице музыканта. Его задержание вызвало негативную реакцию в социальных сетях Киргизии, пользователи требуют прекратить собирать гуманитарную помощь для казахстанцев и вернуть миротворцев. В Бишкеке прошел митинг в поддержку джазмена с требованием освободить его из-под стражи.

"На территории нашей страны нет террористов"

Группы террористов или экстремистов не могли просочиться на территорию Казахстана через Киргизию, заявил журналистам председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. "Террористы через нашу границу не могут перейти в сторону Казахстана для проведения каких-либо специальных мероприятий и, могу добавить, что на территории нашей страны нет террористов", - сказал он.

По его словам, в случае появления на киргизской территории деструктивных элементов, со стороны спецслужб будут приняты "соответствующие меры в соответствии с законодательством".

Ташиев заверил, что в Казахстане действительно находится достаточно большое количество киргизских граждан, но фактически все они являются трудовыми мигрантами, которые не могут быть причастны к террористической или экстремистской деятельности.

Глава ГКНБ также подчеркнул, что Киргизия до сих пор не получила из Казахстана каких-либо "официальных подтверждений" о причастности киргизских граждан к беспорядкам и погромам.