В Германии заявили, что Telegram должен назначить представителя в ФРГ во избежание штрафа

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Руководство мессенджера Telegram обязано назначить официального представителя в Германии, чтобы реагировать на юридические запросы, в противном случае последуют штрафы. Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Bild am Sonntag.

С точки зрения Берлина, проблема вокруг Telegram заключается в том, что у мессенджера нет представительства или официального контактного лица на территории Германии. Это осложняет борьбу с противоправным контентом - власти шлют запросы на удаление незаконных материалов в Дубай, что крайне затягивает процесс.

По словам министра, "германские законы действуют и для Telegram". "Мессенджер должен назначить контактное лицо в Германии и установить возможность сообщать о противоправных материалах", - отметил он.

"Мы находимся в постоянном контакте с Объединенными Арабскими Эмиратами, где находится штаб-квартира Telegram. Если следующая попытка доставки [уведомлений] не будет успешной, то следующим шагом будет публичное оповещение (применяется в случаях, когда вручить документ получателю невозможно - прим. ТАСС). После этого мы можем наложить штраф. Наши законы предусматривают штрафы в миллионном размере", - сказал Бушман.

Конкретно германские власти обеспокоены тем, что через мессенджеры координируют свои действия противники коронавирусных ограничений. Эксперты полагают, что коронаскептики становятся все более радикальными, были даже сообщения о публичных угрозах политикам. В этой связи наблюдатели считают нужным оперативное удаление такого контента, в том числе, с каналов Telegram.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в конце декабря заявила, что в ФРГ набирает обороты политическая кампания, направленная на ограничение мессенджера Telegram.