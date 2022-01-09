СМИ: в Таразе на юге Казахстана задержали более 150 участников беспорядков

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали более 150 участников массовых беспорядков в городе Таразе, центре Жамбылской области на юге Казахстана, ликвидированы около десятка преступников. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Хабар-24" .

В Таразе только за прошедшую ночь задержали 14 человек, четверо из них участвовали в поджоге областного акимата (администрации), у них изъяты два автомата Калашникова и патроны, передает телеканал. Спецоперация по восстановлению правопорядка в Таразе длится уже несколько дней, ликвидированы около 10 преступников, задержали 153 человека, в больницы поступили более 280 пострадавших, из них 38 госпитализированы. Ситуация в регионе стабилизируется, власти призывают жителей города соблюдать комендантский час, передает "Хабар-24".

По информации администрации Жамбылской области, продовольствия в регионе достаточно, продуктовые магазины работают, коммунальные предприятия функционируют в штатном режиме, начались восстановительные работы на пострадавших объектах.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом был восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате. Токаев объявил 10 января днем общенационального траура.