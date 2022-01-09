Миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание на территории Казахстана

АЛМА-АТА /Казахстан/, 9 января. /ТАСС/. Коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач. Об этом сообщил командующий миротворцами ОДКБ в Республике Казахстан Андрей Сердюков.

"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан", - отметил он в воскресенье на брифинге.

"В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах", - сказал Сердюков.